Наука и технологии
Сегодня 09:01
Эксперты рассказали, что помогает не плавиться двигателям внутреннего сгорания в авто
Всё гениальное — просто, как говорится
Вы когда-нибудь задумывались, почему автомобильные двигатели внутреннего сгорания никогда не плавятся, несмотря на сверхвысокие температуры внутри? Если это когда-либо интересовало вас, но вы до сих пор не нашли ответа, то объяснение экспертов явно окажется полезным.
При воспламенении топлива температура в камере сгорания достигает 1 600 — 2 200 °C, напоминает Популярная Механика. В то же самое время температура плавления алюминия составляет 659 градусов, а чугуна — 1 260 градусов. Есть ещё высокоуглеродистая сталь, но и её температура плавления меньше и находится на уровне 1 353 градуса. В чём подвох?
Как оказалось, для того, чтобы механизм не расплавился, в двигателях используется система охлаждения. То есть да, тот самый антифриз, используемый автолюбителями, циркулирует по специальным каналам в моторе, что и позволяет двигателю оставаться целым. Охладитель нон-стопом протекает через головку и блок цилиндров двигателя, сбавляя температуру, образовавшуюся внутри в результате сгорания топлива.