Эксперты рассказали, есть ли среди животных левши и правши

Наука и технологии
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Эксперты рассказали, есть ли среди животных левши и правшиА что насчёт амбидекстров?
Наличие правшей и левшей у людей мало кого удивляет — для нас это давно стало обыденностью. Но есть ли что-то подобное и в мире животных? На этот вопрос решили ответить наши коллеги из Популярной Механики.
Оказалось, что и птицы, и животные также имеют «ведущую» сторону. Так, например, около 40% домашних кошек правши — именно правой лапой они придерживают корм во время еды или хватают предметы. 20% — левши, а оставшиеся 40% — амбидекстры, то есть способны одинаково хорошо работать обеими конечностями.
Обезьяны также чаще всего правши, несмотря на то, что в целом они должны хорошо управляться всеми четырьмя конечностями. Подобная особенность присуща и моржам, китам-горбачам и морским свиньям.
Но есть среди животных и такие виды, которые, как и люди, встречаются как в виде левшей, так и в виде правшей. К таковым относятся слоны, домовые мыши, крысы и лошади. Закоренелых видов-левшей наука пока не обнаружила.