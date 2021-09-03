Эксперты рассказали, есть ли среди животных левши и правши

Оказалось, что и птицы, и животные также имеют «ведущую» сторону. Так, например, около 40% домашних кошек правши — именно правой лапой они придерживают корм во время еды или хватают предметы. 20% — левши, а оставшиеся 40% — амбидекстры, то есть способны одинаково хорошо работать обеими конечностями.

Обезьяны также чаще всего правши, несмотря на то, что в целом они должны хорошо управляться всеми четырьмя конечностями. Подобная особенность присуща и моржам, китам-горбачам и морским свиньям.

Но есть среди животных и такие виды, которые, как и люди, встречаются как в виде левшей, так и в виде правшей. К таковым относятся слоны, домовые мыши, крысы и лошади. Закоренелых видов-левшей наука пока не обнаружила.