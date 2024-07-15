Эксперты рассказали, где в интернете больше всего киберугроз

За первое полугодие 2024 года в России были заблокированы 9341 скам-ресурс и 3621 фишинговый сайт, которые целились на обман пользователей популярного российского маркетплейса. Информация об этом поступила из исследования, проведённого компанией F.A.C.С.T. совместно с одной из e-commerce-платформ.

Основными видами мошенничества стали скам-ресурсы, предлагающие фейковые розыгрыши, и фишинговые страницы, имитирующие авторизацию, покупку или возврат товаров. Мошенники активно используют рекламу в мессенджерах и социальных сетях для привлечения потенциальных жертв.

Аналитики F.A.C.С.T. отмечают, что группы и аккаунты в мессенджерах и социальных сетях стали основными каналами привлечения пользователей на мошеннические ресурсы. За первое полугодие 2024 года было заблокировано 1632 поста и группы, что значительно превышает аналогичные показатели за весь 2023 год.

Эксперты советуют пользователям соблюдать основные правила безопасности в интернете, чтобы защитить себя от мошенничества при онлайн-покупках. Они рекомендуют избегать переходов по ссылкам от незнакомых отправителей в мессенджерах и электронной почте, а также внимательно проверять адреса отправителей. Также стоит быть осторожным с предложениями о высокооплачиваемой работе и не передавать свои личные данные незнакомым лицам, даже если они представляются работниками службы поддержки или продавцами маркетплейса.