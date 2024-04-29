Эксперты рассказали, к чему приведёт запрет массовых обзвонов

Опубликовано 29 апреля 2024, 20:38
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Эксперты рассказали, к чему приведёт запрет массовых обзвоновКоторый ранее внесло на рассмотрение Минцифры
Россиянам рассказали, каки проблемы решит запрет на спам-обзовны
Минцифры готовит законопроект о запрете назойливых спам-звонков, включая роботизированные. Глава ведомства Максут Шадаев заявил о подготовке этого законопроекта, который мог бы существенно помочь в борьбе с проблемой.
Он выразил мнение, что многие абоненты чрезмерно раздражаются чрезмерным количеством входящих звонков, особенно тех, что приносят коммерческую пропаганду. В дальнейшем, операторы могли бы заблокировать такие звонки, чтобы предотвратить неприятные ситуации.
Эксперты обсуждают, что помимо дискомфорта для пользователей, массовый обзвон также создаёт другие проблемы, включая перегрузку сети и неэффективное использование номеров. Такие меры, предполагается, могли бы сделать процесс более управляемым и более безопасным для всех.
Источник:Российская газета
Автор:Николай Шелофастов