Эксперты рассказали, к чему приведёт запрет массовых обзвонов

Минцифры готовит законопроект о запрете назойливых спам-звонков, включая роботизированные. Глава ведомства Максут Шадаев заявил о подготовке этого законопроекта, который мог бы существенно помочь в борьбе с проблемой.

Он выразил мнение, что многие абоненты чрезмерно раздражаются чрезмерным количеством входящих звонков, особенно тех, что приносят коммерческую пропаганду. В дальнейшем, операторы могли бы заблокировать такие звонки, чтобы предотвратить неприятные ситуации.

Эксперты обсуждают, что помимо дискомфорта для пользователей, массовый обзвон также создаёт другие проблемы, включая перегрузку сети и неэффективное использование номеров. Такие меры, предполагается, могли бы сделать процесс более управляемым и более безопасным для всех.