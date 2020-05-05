Эксперты рассказали, как могут измениться авиаперелеты после пандемии

Так, сообщается, что защитные маски могут потенциально станут обязательными для всех пассажирова. Более того, ряд крупных авиакомпаний просят пассажирова надевать на рейс маски уже сечас. Так, американская авиакомпания поделилась информацией о том, что пассажиры вынуждены носить маски как во время самого полета, так и непосредственно перед посадкой и во время нее.

Пресс-секретарь американского перевозчика отметила, что обязательная носка защитных масок в авиаперелетах станет реальностью. Кроме того, по ее словам, выдаваться они будут пассажирам абсолютно бесплатно.