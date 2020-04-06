Эксперты рассказали, как можно повторно использовать медицинскую маску

В качестве образца, на котором проводились исследования, был выбран респиратор типа N95 — именно его рекомендуется использоваться работникам медучреждений. В качестве способа обработки маски, эксперты выделили три самых распространенных метода: термообработку, обработку ультрафиолетом и парами перекиси водорода. В конечном итоге именно последний способ, если выполнять его верно, показал максимальную эффективность в уничтожении вирусов похожих на SARS-CoV-2.

Правда, ученые тут же отметили, что хоть данный метод и показал себя с наилучшей стороны, после 50 циклов обработки, каждый из которых длится от четырех до восьми часов, стропы и другие элементы респиратора могут прийти в негодность.