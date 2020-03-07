Эксперты рассказали, как наиболее эффективно поддерживать гигиену рук во время коронавируса

Для эффективной гигиены рук необходимо промывать их чистой водой с мылом или же средством на спиртовой основе, причем натирать руки следует не меньше 20 секунд. Ученые отмечают важность использования мыла, поскольку согласно исследованиям, именно промывание рук с мылом способствует удалению микробов на руках.

Однако не менее важным моментом в поддержании гигиены рук является их сушка. Так, по словам экспертов, наиболее гигиеничным способом высушить руки является протирание их одноразовыми бумажными полотенцами. Также эксперты посоветовали воздержаться от сушки рук с помощью теплого воздуха в сушилках, расположенных в больницах, поскольку они только распространяют частицы микроорганизмов в воздухе.