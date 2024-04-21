Эксперты рассказали, как одна звезда взрывается каждые 80 лет

Звезда T Coronae Borealis в созвездии Северная Корона, известная своими вспышками, на самом деле представляет собой пару звёзд, которые взрываются примерно каждые 80 лет. Профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев пояснил, что обычно эту звезду можно увидеть только через телескоп, но иногда она становится видимой невооружённым глазом из-за резкого увеличения яркости. Эксперты объяснили, что взрывы происходят из-за переноса газа с красного гиганта на белый карлик, что приводит к термоядерному взрыву на поверхности последнего.

Такие вспышки называются повторными новыми, они происходят примерно каждые 80 лет. Со временем газ накапливается на поверхности белого карлика, что приводит к термоядерному взрыву, видимому, как вспышка. Эксперты могут предсказывать эти взрывы, но точное время не всегда удаётся определить из-за погрешности прогнозов.

Такие звезды, как T Coronae Borealis, известны тысячам, но из-за их редких вспышек и близости к Земле они привлекают внимание астрономов. Уникальность этой звезды заключается в её редких вспышках и близости к нашей планете, делая каждое событие интересным для научного изучения.