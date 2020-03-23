Эксперты рассказали, как переход на удаленку повлияет на количество утечек данных

Согласно прогнозам экспертов, утечки данных у удаленных сотрудников вырастут в два раза. Отмечается, что в первую очередь уязвимость данных обусловлена самими сотрудниками, которые в домашних условиях обделены контролем со стороны как коллег, так и камер видеонаблюдений. Так, количество попыток украсть конфиденциальную информацию будет лишь расти, поскольку на многих компьютерах загружены несогласованные программы, а сами сотрудники могут провоцировать утечки путем передачи информации о рабочих моментах посредством мессенджеров и почты.

”Страшно даже представить, что банки или IТ-гиганты окажутся неготовыми к новой угрозе — работе из дома. Мы весь прошлый год наблюдали, как недостатки в построении информационной безопасности крупнейших компаний страны приводили к катастрофическим утечкам данных пользователей и иной защищаемой информации. А сейчас мы просим сотрудников работать из дома и даем все необходимые доступы”, — рассказал Игорь Бедеров, руководитель компании “Интернет-розыск”.