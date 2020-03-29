Эксперты рассказали, как переход на удаленку повлиял на интернет-трафик

Также сообщается, что самым активным временем выхода в сеть является период с 20 до 22 часов вечера. По словам экспертов, сложившаяся ситуация не должна вызвать ухудшение качества связи. Отмечается, что несмотря на то, что периодически могут возникать некоторые проблемы, критических нагрузок возникнуть не должно.

Предполагается, что в случае, если нагрузка на сеть все таки станет чрезмерно высокой, с последствиями в первую очередь столкнутся те пользователи, которые загружают контент через торренты. Напомним, что ранее глава МТС Алексей Корня порекомендовал россиянам воздержаться от пересылки “тяжелого” контента, что обусловлено возросшей нагрузкой на сеть.