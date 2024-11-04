Эксперты рассказали, как работают «умные» электросчётчики

Современная электроэнергетика активно переходит на цифровые технологии, в том числе на так называемые «умные» сети и счётчики. Эти новшества позволяют лучше собирать и обрабатывать данные о потреблении электроэнергии, что способствует повышению надёжности и качества поставок. Использование интеллектуальных систем учёта электроэнергии упрощает процесс автоматического сбора данных, делая расчёты более прозрачными и быстрыми. Теперь можно проще следить за потреблением энергии и улучшать сервис для клиентов.

В России переход на «умные счётчики» начался в 2018 году, когда закон обязал поставщиков устанавливать такие устройства. С начала 2022 года реализация этой идеи активно продвигается, и «умные» счётчики уже стали обычным явлением. Например, одна из систем, отвечающая за сбор данных с этих счётчиков, позволяет избежать ошибок и задержек при передаче информации. Ранее работники вручную собирали данные, что нередко приводило к ошибкам и пропускам, но с новыми технологиями этот процесс полностью автоматизирован, и данные передаются в защищённом режиме.

Кроме того, новые системы помогают контролировать энергопотребление и защищают от хищений. Они фиксируют попытки несанкционированного доступа к счётчикам и автоматически уведомляют об этом оператора. Корпоративные клиенты могут легко управлять своим энергопотреблением через личные кабинеты, что позволяет избежать ненужных затрат. Внедрение таких технологий делает процесс более эффективным и защищённым, а пользователям становится проще следить за своими расходами. на электроэнергию.