Эксперты рассказали, как «умный дом» защитят от проблем с интернетом

Автономные гаджеты и роутеры, которые могут переключаться на резервное соединение, помогут избежать проблем с интернетом в «умном доме», рассказали специалисты. В «Ситилинк» объяснили, что система «умного дома» — это набор устройств, которые работают вместе по Wi-Fi или более продвинутому протоколу Zigbee. При сбое интернета, управление устройствами становится недоступным, но Zigbee позволяет им работать автономно.

Хаб, который является мозгом системы, сохраняет функциональность «умного дома», даже если интернет отключён. В «Ситилинк» отметили, что хабы интегрируются в умные устройства или могут быть приобретены отдельно. Помимо этого, «М.Видео-Эльдорадо» рекомендуют использовать источник бесперебойного питания и резервный источник интернета для системы «умного дома», чтобы обезопасить её от сбоев в работе. Роутеры с функцией автоматического переключения между кабельным интернетом и мобильной сетью также могут быть полезны в случае проблем со связью.