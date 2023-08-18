Эксперты рассказали, как выбрать криптокошелёк

В мире криптовалюты важно хранить её удобно и безопасно. Существует разные типы кошельков, и важно выбрать тот, который подходит вам.

Есть онлайн-кошельки, которые работают через браузер. Они легки в использовании, но могут быть уязвимыми. Десктопные кошельки устанавливаются на компьютер и дарят больший контроль, но требуют защиты от вредоносных программ. Мобильные кошельки хороши для платежей и транзакций, особенно с NFC. Аппаратные кошельки — это физические устройства с высоким уровнем безопасности.

Выбирая кошелёк, стоит обратить внимание на безопасность ключей, шифрование, функцию резервного копирования. Также важно, чтобы он был удобным и поддерживал нужные вам криптовалюты.

Профессионалы Profinvestment советуют выбирать кошельки, которые подходят вашим целям и обладают простым интерфейсом. Также важно, чтобы кошелёк был бесплатным или имел приемлемую комиссию за транзакции. Если несколько вариантов подходят, можно попробовать их с небольшими суммами перед окончательным выбором.