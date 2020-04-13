Эксперты рассказали, как YouTube усилил панику во время эпидемии коронавируса

Ролики, которые подверглись исследованию, в январе в общей сложности набрали более 125 млн просмотров, при этом по завершении анализа, к началу марта, их просмотры увеличились еще на треть. В итоге, базовые рациональные рекомендации о том, как сдержать пандемию, были озвучены примерно в 30% роликов. Самым же полезным советом, который был в них дан, это совет избегать контактов — его удалось найти в 31 видео, набравших в общей сложности около 41 млн просмотров.

На базе проведенного исследования, ученые пришли к выводу, что YouTube имел все шансы стать “сдерживающим фактором” в период эпидемии и пандемии, но вместо этого распространял контент, вызывающий в конечном итоге “социально безответственное поведение”, такое как паническую скупку продуктов и лекарств, а также избыточное посещение врачей и вызовы скорой помощи.