Эксперты рассказали, какая страна является самой счастливой

В лидерах данного списка также числятся такие страны, как Дания и Швейцария. Что касается первой десятки, то в нее, в свою очередь, вошли Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия, а также Люксембург. Россия же в данной рейтинге оказалась на 73 позиции. Всего в данном списке зафиксировано порядка 156 стран.

Отметим, что Всемирный доклад счастья базируется на ВВП на душу населения исследуемой страны, уровне социальной поддержки, результатах опросов населения, продолжительности жизни, а также ряде других показателей.