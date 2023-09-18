Эксперты рассказали, какие предметы дома тормозят Wi-Fi

Иногда слабый сигнал Wi-Fi может быть вызван не только проблемами с оборудованием или провайдером. Если после тщательной проверки вашего роутера и скорости интернета проблема остаётся, стоит обратить внимание на некоторые предметы и устройства в вашем доме, которые могут мешать передаче сигнала Wi-Fi.

Микроволновая печь может быть одним из факторов, который влияет на качество сигнала Wi-Fi. Оба устройства, микроволновка и роутер, используют частоту около 2,4 ГГц, и если они работают одновременно, это может вызвать временные перебои в Wi-Fi.

Стены, особенно толстые и из материалов, как кирпич и бетон, могут ограничивать распространение сигнала Wi-Fi. Это особенно актуально в многоквартирных домах и домах с несколькими этажами. Расположение роутера ближе к центру дома может помочь улучшить покрытие сигналом.

Если у вас все ещё есть стационарный беспроводной телефон, он также может создавать помехи для сигнала Wi-Fi. Эти телефоны могут работать на той же частоте, что и роутер, и мешать сигналу.

Кроме того, Bluetooth-устройства, такие как беспроводные мыши и наушники, также могут влиять на качество сигнала Wi-Fi, если они находятся слишком близко к роутеру.

Даже большие аквариумы могут оказать влияние на сигнал Wi-Fi, так как стекло и вода могут затруднять передачу радиоволн.

Большая мебель и зеркала также могут быть препятствием для сигнала Wi-Fi, особенно, если они находятся на пути между роутером и устройствами.

И, наконец, радиоуправляемые игрушки могут создавать помехи для сигнала Wi-Fi, так как они также используют радиочастоты.

Если ваш сигнал Wi-Fi нестабилен, проверьте окружение роутера и убедитесь, что нет никаких помех, которые могли бы повлиять на его работу.