Эксперты рассказали, какие привычки сокращают срок службы ноутбуков

Эксперты предупреждают: привычка перекусывать возле ноутбука может стать причиной его неисправности. Крошки, попадающие в клавиатуру, могут замедлять работу устройства или даже привести к поломке. Специалисты советуют также регулярно протирать ноутбук сухой микрофиброй и обновлять программное обеспечение, чтобы продлить срок службы гаджета.

Ещё одним фактором риска они назвали использование ноутбука на кровати или подушке. Это ухудшает вентиляцию и провоцирует перегрев, который вреден для компонентов ноутбука. Эксперты рекомендуют избегать переноски устройства за экран и стараться не нагружать его на максимальной мощности, чтобы снизить риск поломки.

Современные аккумуляторы тоже требуют бережного обращения. Полная разрядка перед зарядкой уже не актуальна, так как это ускоряет износ батареи. Специалисты советуют поддерживать заряд в пределах 20-80% и только изредка разряжать устройство полностью для калибровки. Такой подход помогает сохранить работоспособность ноутбука на долгие годы.