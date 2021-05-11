Эксперты рассказали, каких анонсов стоит ждать на главной презентации Google в 2021 году

Уже совсем скоро, 18 мая, стартует Google I/O 2021. Онлайн-конференция продлится до 20 мая, но главная презентация намечена на первый день мероприятия. Эксперты 9to5Google подготовили список анонсов, на которые стоит рассчитывать в рамках этого ивента.