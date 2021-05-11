Наука и технологии
Сегодня в 08:06
Эксперты рассказали, каких анонсов стоит ждать на главной презентации Google в 2021 году
Если все их ожидания сбудутся, мероприятие окажется по-настоящему мастшабным
Уже совсем скоро, 18 мая, стартует Google I/O 2021. Онлайн-конференция продлится до 20 мая, но главная презентация намечена на первый день мероприятия. Эксперты 9to5Google подготовили список анонсов, на которые стоит рассчитывать в рамках этого ивента.
«Звездой» презентации может стать Android 12. По словам журналистов, именно 18 мая стоит ждать по-настоящему крупного анонса новой номерной версии мобильной операционной системы Google. Примерно в то же время от компании ждут релиза публичной бета-версии, в которой смогут принять участие многие пользователи.
Ещё одним ожидаемым анонсом на Google I/O 2021 является демонстрация нового дизайна Material NEXT. Учитывая, что с анонса оригинального Material Design прошло уже 7 лет, обновление уже напрашивается само собой.
Также эксперты 9to5Google ожидают новых функций Google Ассистента, а также того, что Google уделит больше внимания дополненной реальности (AR).