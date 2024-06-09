Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе кондиционера

При выборе кондиционера для нескольких комнат важно учесть несколько ключевых моментов, чтобы обеспечить оптимальную эффективность и комфорт.

Во-первых, нужно учитывать размер каждой комнаты, которую планируется охлаждать. Кондиционеры имеют разную мощность, измеряемую в BTU (британских термических единицах), и для каждого квадратного метра помещения требуется примерно 20 BTU.

Во-вторых, количество комнат, подлежащих охлаждению одним кондиционером, играет важную роль. Если требуется охлаждать несколько помещений одновременно, стоит рассмотреть системы с мультизонным охлаждением, позволяющие регулировать температуру в каждой комнате независимо.

Третьим важным фактором является уровень шума, особенно, если кондиционер будет использоваться в спальнях или рабочих помещениях. Обратите внимание на децибелы (dB): чем меньше шум, тем комфортнее будет обстановка.