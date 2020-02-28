Эксперты рассказали о крайне быстром росте популярности 5G

Также эксперты рассказали о том, что популярность 5G-сетей растет с крайне быстрой скоростью — еще в конце прошлого года на том же китайском рынке появилось 13,77 млн 5G-смартфонов. И это с учетом того, что введение в эксплуатацию коммерческих мобильных сетей пятого поколения в стране началось лишь в октябре. Помимо этого, в опубликованных данных говорится о том, что на данный момент в Китае доступно более 130 тыс базовых станций 5G, а пользовательская база новейшей технологии увеличивается со скоростью около 1 млн новых клиентов в месяц!

Напомним, что на сегодняшний день 5G доступно на территории немногочисленных стран, в числе которых как раз находится и Китай. Также стоит отметить, что все последние флагманы от крупных компаний, будь то Samsung Galaxy S20 или Xiaomi Mi 10, имеют поддержку мобильных сетей пятого поколения.