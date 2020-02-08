Эксперты рассказали о наиболее безопасных местах в самолете

Выяснилось, что самыми опасным, в свою очередь, местами, являются те, что расположены в середине лайнера, показатель смертности которых достиг 39%. В то же время данный показатель у мест в передней части самолета составляет порядка 38%. Что касается показателя смертности задней части самолета, которая признана самой безопасной, то именно здесь он достиг минимальной отметки в 32%.

Опубликованные данные были составлены экспертами на основании информации о 65 авиакатастрофах, которые показали, что более чем в 50% случаев именно места в хвостовой части самолета являются наиболее безопасными.