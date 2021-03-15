Эксперты рассказали о негативных последствиях сна после сытного обеда

По словам специалистов, лежачая позиция и сам сон нарушают пищеварительный процесс, пишет РИА Новости. Таким образом, человек сам затрудняет перемещение еды по пищеварительной системе, что в итоге может привести к метеоризму и запорам.

Ещё одной «вредной» привычкой называют питьё чая после еды. Причиной тому назвали затруднение усвоения некоторых питательных веществ и минералов из-за любых сортов данного напитка. При этом те, кто склонен к анемии, может столкнуться с 87% снижением усвоения железа из-за чая.