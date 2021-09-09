Эксперты рассказали о пользе простуд в борьбе с COVID-19

Отчёт исследования опубликован в журнале Science. Учёные доказали, что в организме человека при перенесении безобидных простудных коронавирусов, вырабатывается иммунный ответ, память о белках вирусов. А в силу того, что все коронавирусы имеют похожую структуру, клетки начинают активно бороться и с SARS-CoV-2 – белками COVID-19. И, если человек заразится им, организм сразу же начинает борьбу на основании этой памяти. Сила и качество ответа зависят от количества «помнящих» клеток, а также от возраста – чем человек моложе, тем иммунная память сильнее.

Это же касается и вакцинации от COVID-19 – если пациент ранее болел простудными коронавирусами, после прививки у него быстрее формируются активированные Т-лимфоциты. Учёные отмечают, что даже если пациент получил одну дозу вакцины – антитела вырабатываются так, как это бывает, когда при вакцинации используют усилитель иммунного ответа.