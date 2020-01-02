Эксперты рассказали о снижении авиакатастроф и летальных исходов в них

Экспертами были изучены авиакатастрофы, которые произошли по разным причинам за 2018 и 2019 год. Так, было установлено, что в 2019 году число летальных исходов упало, по сравнению с показателями 2018 года. Кроме того, число смертей оказалось ниже и в среднем, в течение пяти последних лет. Сообщается, что в 2019 году было зафиксировано 86 авиакатастроф, тогда как в 2018 году произошло 160 подобных случаев.

Согласно информации источника, число смертей в авиапроисшествиях в течение последних двух лет упало с 534 человек до 257 человек.