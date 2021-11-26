Эксперты рассказали о снижении боеготовности американских самолётов

Наука и технологии
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Эксперты рассказали о снижении боеготовности американских самолётовИ о нехватке современной техники
Военный эксперт, постоянный автор издания 19FortyFive Ставрос Атламазоглу привёл отчёт исследования боеготовности самолётов ВВС США. Согласно документу, у многих американских военных самолётов снизился уровень боевой готовности.
Как отмечается, в США используют две системы метрик: боеготовность и полная боевая готовность. Только та машина, которая в состоянии выполнить все задачи, считается полностью боеготовой. И вот здесь автор отмечает наличие проблем.
По словам эксперта, у американских самолётов пятого поколения снизилась боеготовность: у F-22 Raptor — до 50,81%, у F-35A — до 68,8%. В связи с этим Атламазоглу подчёркивает, что если США вступят в войну с Россией или Китаем, их ВВС будут использовать устаревающую технику и недостаточное количество истребителей пятого поколения.
При этом автор отметил, что уровень боеготовности повысился только у штурмовика A-10 Thunderbolt II — до 72,54%.
Источник: 19FortyFive