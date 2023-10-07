Эксперты рассказали о снижении качества ПО для информационной безопасности

В России сфера информационной безопасности (ИБ) сталкивается с серьёзными проблемами, что приводит к падению качества продуктов и услуг в этой области. Это может привести к увеличению цен на ИБ-решения из-за нехватки отечественных аналогов. Эксперты выразили обеспокоенность по поводу снижения качества ИБ-продуктов и недостаточного внимания к ИБ со стороны крупных компаний, которые предпочитают платить низкие штрафы, чем инвестировать в защиту данных.

Следует ожидать консолидации в отрасли и создания крупных компаний по кибербезопасности. Это связано с тем, что многие игроки на рынке предлагают схожие решения, и растёт потребность в импортозамещении. Однако это также может вызвать технологический откат и повышение цен на ИБ-продукты.

В условиях увеличивающейся киберугрозы, компании стараются активнее обеспечивать свою информационную безопасность и используют технологии для выявления внешних угроз. Тем не менее, существует необходимость в ужесточении ответственности за нарушение ИБ и в разработке отечественных решений для защиты информации.

Исследование показывает, что количество утечек данных увеличилось в 2022 году, и средняя утечка составляет миллионы записей. Особенно уязвимыми оказались компании в сфере высоких технологий, торговли и промышленности. Эти тенденции свидетельствуют о том, что внедрение ИБ не успевает за цифровой трансформацией.