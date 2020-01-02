Эксперты рассказали о сроке службы истребителей четвертого поколения

По мнению автора Чарли Гао, Су-27, МиГ-29, F-15, F-16 и другие истребители четвертого поколения смогут обеспечивать необходимый уровень боеготовности военно-воздушным силам разных стран еще как минимум двадцать лет. Кроме того, автор отмечает, что учитывая модернизацию истребителей они смогут эффективно функционировать и дольше.

”Самолеты 4-го поколения, не являющиеся стелсами, всё ещё занимают значительное место на поле битвы. Они сходят с производственной линии, но всё же остаются достаточно востребованными. Например, Россия строит Су-35 и МиГ-35 для иностранных заказчиков. Есть вероятность, того, что самолёты 4-го поколения мы увидим в небе и в 2050-е годы”, - поделился автор.