Эксперты рассказали о вреде холодных чая и кофе

Так, например, для того, чтобы скрыть горечь, при варке холодного кофе или чая, добавляется большое количество сахара. Также не стоит забывать, что в составе охлажденных напитков могут содержаться сливки, различные стабилизаторы и подсластители. Отдельно специалисты акцентировали внимание на холодных чаях - по их словам, в данном типе напитков на одну пол-литровую банку может приходиться до 50 граммов сахара, то есть максимальная рекомендованная врачами суточная доза!

Напомним, что ранее эксперты Роскачества также предупреждали о вреде употребления хлеба с плесенью. По их словам, такой тип продуктов необходимо выкидывать - “отделаться” избавлением лишь от пораженной части не выйдет. Связано это с тем, что грибок проникает в продукт целиком, несмотря на отсутствие в течение какого-то времени видимого пушистого налета.