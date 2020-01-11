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Сегодня 16:17
Эксперты рассказали о высоком уровне боеспособности России
Тогда как затраты на развитие Вооруженных сил в разы меньше
Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия остается в числе стран с самым высоким уровнем боеспособности, отметив при этом, что на развитие Вооруженных сил из бюджета страны выделяется в 12-14 раз меньше средств, чем в Соединенных Штатах и НАТО.
”Мы находимся на шестом месте в мире по абсолютному объему, который тратим на вооружение, и нам удается держать паритет и держать свои Вооруженные силы на достаточно высоком уровне боеспособности, что гарантирует безопасность нашего государства”, - поделился Борисов.
Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, на которые ссылался Борисов, в 2018 году военные расходы России были зафиксированы на отметке 61,4 миллиарда долларов, тогда как затраты Соединенных Штатов составляли порядка 649 миллиардов долларов.