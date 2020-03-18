Наука и технологии
Сегодня 12:50
Эксперты рассказали об опасности медицинских масок во время эпидемии коронавируса
А также о бесполезности перчаток
Выяснилось, что медицинские маски не являются эффективным методом защиты от распространения инфекции. Более того, они способны навредить человеку. Об этом стало известно благодаря изданию MedicalXpress, опубликовавшее новый пресс-релиз, в рамках которого эксперты рассказали об опасности медицинских масок во время эпидемии коронавируса.
Так, эксперты отметили, что медицинские маски дают людям ошибочное ощущение безопасности, в связи с чем многие, кто их носит, перестают придерживаться элементарных профилактических мер, в числе которых регулярное мытье рук перед использованием. Кроме того, по словам специалистов, многие носят маску не удостоверившись в ее плотном прилегании к лицу, а также пренебрегают запретом прикасаться к ней. Так, люди в масках часто поправляют их, в связи с чем вероятность распространения инфекции лишь увеличивается.
Специалисты сообщили о том, что перчатки также являются не самой эффективной профилактикой, в случае, если прикасаться ими к лицу. Они также отметили, что люди, использующие перчатки, перестают следить за гигиеной рук.