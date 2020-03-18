Эксперты рассказали об опасности медицинских масок во время эпидемии коронавируса

Так, эксперты отметили, что медицинские маски дают людям ошибочное ощущение безопасности, в связи с чем многие, кто их носит, перестают придерживаться элементарных профилактических мер, в числе которых регулярное мытье рук перед использованием. Кроме того, по словам специалистов, многие носят маску не удостоверившись в ее плотном прилегании к лицу, а также пренебрегают запретом прикасаться к ней. Так, люди в масках часто поправляют их, в связи с чем вероятность распространения инфекции лишь увеличивается.

Специалисты сообщили о том, что перчатки также являются не самой эффективной профилактикой, в случае, если прикасаться ими к лицу. Они также отметили, что люди, использующие перчатки, перестают следить за гигиеной рук.