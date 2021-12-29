Эксперты рассказали об особенностях нового АК-19

По словам пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Валерии Решетниковой, к автомату проявлен пристальный интерес со стороны потенциальных зарубежных заказчиков. Новый АК-19 разработан на основе АК-12. У него отсутствует режим стрельбы с отсечкой очереди по два патрона, изделие оснащено планкой Пикатинни для использования навесного оборудования, телескопическим прикладом, установлен пламегаситель, возможна установка глушителя.

«Есть пистолетная рукоятка, что упрощает пользование автоматом. Всё сделано под те требования, которые существуют в странах НАТО к стрелковому оружию. Была проведена доработка конструкции, чтобы исключить отдачу, кучность стрельбы повысилась. Мы предлагаем надёжную систему, которая, как говорится, в огне не горит, в воде не тонет — работает в любых климатических условиях», — оценил автомат Алексей Леонков.

По мнению эксперта Виктора Литовкина, потенциальными покупателями АК-19 будут страны Центральной и Южной Америки, страны Юго-Восточной Азии, Индия, страны Африки. В них налажено производство патронов по стандартам НАТО.

«В этих странах налажено производство патронов такого калибра. Будет интерес и у стран Ближнего Востока, в армиях которых используется калибр 5,56», — подчеркнул Литовкин.