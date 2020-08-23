Эксперты рассказали об отличии мужского и женского алкоголизма

Так, по словам наркологов, в случае женского организма болезнь склонна развиваться заметно быстрее - если мужчины становятся алкоголиками в течение 10-15 лет, то женщинам для такого же эффекта достаточно от трех до пяти лет.

При этом в случае, когда человек начинает бороться с недугом, все становится ровно наоборот, то есть женщинам необходимо заметно больше времени, чем мужчинам, чтобы побороть зависимость от спиртного. Правда, стоит отметить, что в случае с женским алкоголизмом есть и плюс, на фоне мужского недуга - слабый пол более склонен к осознанию проблемы и обращению к специалистам, в то время как мужчины намного реже обращаются за помощью к специалистам.