Эксперты рассказали, почему кошки бьются головой о ноги людей с научной точки зрения

Так, согласно обнародованным данным, на лбу у кошек есть ароматические железы, способные вырабатывать феромоны. Поскольку кошки пользуются запахами с целью выявления дружеских форм жизни, то врезаясь головой в ноги человеку - животное передает ему эти феромоны, намекая на то, что он считает его частью своей стаи.

Также владельцы кошек могли заметить, что порой питомец начинает прижиматься к людям и различными предметам. Сообщается, что таким образом животное может намекать на плохое самочувствие, особенно, если это поведение сопровождается с мяуканьем и изменением морды.