Эксперты рассказали, почему люди голосуют за политиков, о чьей лживости они осведомлены

В итоге они выяснили, что только лишь в тот момент, когда люди чувствуют себя лишенными права голоса и исключены из политической системы, они начинают принимать сторону лживых политиков, которые утверждают, что являются “защитниками народа” в борьбе против истеблишмента и различных элит. В такие моменты народ готов закрыть глаза на случаи вопиющей лжи, лишь бы получить защиту от представителя власти.

Что интересно, примерно по этим причинам, по словам специалистов, Дональд Трамп, несмотря на огромное количество ложных заявлений, все еще продолжает пользоваться популярностью и любовью у большого количества американских граждан.