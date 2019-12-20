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Эксперты рассказали, почему люди голосуют за политиков, о чьей лживости они осведомлены
Как всегда, проблема заключается в неудовлетворенности масс
Очень часто можно встретить случаи, когда политики, облеченные во лжи, продолжают пользоваться популярностью у простого народа. Причем речь идет даже не о подкупе или “промывании” мозгов — люди вполне искренне продолжают поддерживать политика, который открыто делал ложные заявления. Но почему подобное случается? В этом решили разобраться специалисты издания The Conversation.
В итоге они выяснили, что только лишь в тот момент, когда люди чувствуют себя лишенными права голоса и исключены из политической системы, они начинают принимать сторону лживых политиков, которые утверждают, что являются “защитниками народа” в борьбе против истеблишмента и различных элит. В такие моменты народ готов закрыть глаза на случаи вопиющей лжи, лишь бы получить защиту от представителя власти.
Что интересно, примерно по этим причинам, по словам специалистов, Дональд Трамп, несмотря на огромное количество ложных заявлений, все еще продолжает пользоваться популярностью и любовью у большого количества американских граждан.