Эксперты рассказали, почему растут кибератаки перед Новым Годом

Сообщество экспертов компании StormWall предупреждает, что в период с 15 по 31 декабря 2023 года возможно увеличение числа DDoS-атак на российские онлайн-магазины и ретейлеров в три раза по сравнению с началом месяца. Это связано с тем, что в это время люди активно готовятся к Новому году, делая покупки в сети. Злоумышленники, вероятно, воспользуются этим, запуская атаки с целью вымогательства и шантажа, учитывая также острой конкуренции в период высокого сезона.

StormWall отмечает, что этот тренд наблюдается уже не первый год и продолжает усиливаться. В прошлом году, например, с 15 по 31 декабря число атак на российские интернет-магазины выросло на 174% по сравнению с первой половиной месяца. Особенно под угрозой оказываются маленькие онлайн-магазины с недостаточным уровнем защиты.

Помимо DDoS-атак, специалисты предупреждают о возможном резком увеличении бот-трафика на сайтах ретейлеров перед Новым годом. Боты могут совершать массовые нелегитимные действия, такие как заполнение корзин товаров, делая их недоступными для реальных покупателей.