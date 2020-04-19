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Эксперты рассказали, почему в России относительно низкая смертность от коронавируса
Россия попала в первую десятку стран по количеству инфицированных
Напомним, что нескольким ранее стало известно о том, что России вошла в первую десятку стран по числу инфицированных коронавирусом. При этом отметим, что статистика летальных исходов в стране зафиксирована на низком уровне. Издание “Известия” опубликовало материал, в рамках которого эксперты рассказали, почему в России относительно низкая смертность от коронавируса.
Так, по словам экспертом, низкая смертность в России обусловлена в первую очередь эффективным выявлением легких случаев. Кроме того, они также отметили, что многие медицинские учреждения хорошо подготовлены, что тоже влияет на статистику смертности. В качестве причин также выделяется соблюдение людьми режима самоизоляции.
Эксперты рассказали, что на сегодняшний день ситуация с приростом инфицированных вполне стабильна и фиксируется на отметке в 15%. Однако отмечается, что столкнуться с массовым заражением коронавирусной инфекцией, в любом случае, приедется.