Эксперты рассказали, почему в России относительно низкая смертность от коронавируса

Так, по словам экспертом, низкая смертность в России обусловлена в первую очередь эффективным выявлением легких случаев. Кроме того, они также отметили, что многие медицинские учреждения хорошо подготовлены, что тоже влияет на статистику смертности. В качестве причин также выделяется соблюдение людьми режима самоизоляции.

Эксперты рассказали, что на сегодняшний день ситуация с приростом инфицированных вполне стабильна и фиксируется на отметке в 15%. Однако отмечается, что столкнуться с массовым заражением коронавирусной инфекцией, в любом случае, приедется.