Эксперты рассказали, с какими трудностями столкнется Apple при создании автомобиля

По мнению экспертов, разработка электрокара с нуля — очень сложный и дорогой процесс. Для оптимизации его крупные производители делегируют обязанности по созданию и сборке авто среди партнеров и поставщиков. Поэтому специалисты уверены, что Apple не должна реализовывать автомобиль в одиночку — делать это нужно в сотрудничестве с более опытными производителями, что позволит закрепиться на рынке.

Помимо прочего авторы предполагают и исход, при котором Apple, вложив млрд долларов, ничего не добивается.

“Транспорт настолько масштабнее и сложнее, чем персональные компьютеры и смартфоны, что единственный способ добиться успеха — крупномасштабное сотрудничество”, — заключили в The Wall Street Journal.