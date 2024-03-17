Эксперты рассказали, сколько сайтов российских компаний подделывают мошенники

BI.ZONE сообщила, что мошенники активно создают фейковые сайты, которые очень похожи на ресурсы крупных российских компаний. Исследование показало, что от 70% до 90% таких компаний стали жертвами преступников. Преступники копируют названия и другие характеристики известных брендов, чтобы обмануть пользователей.

Фальшивые сайты используются для сбора личной информации пользователей. Например, бренды финансовых учреждений чаще всего подвергаются атакам. Более 90% лидеров банковского рейтинга стали жертвами мошенников. За короткий срок злоумышленники могут создать сотни поддельных сайтов одной компании.

BI.ZONE зафиксировала большой рост числа фишинговых сайтов за последний год. В 2023 году было обнаружено 212 тысяч таких сайтов, а только за первые два месяца 2024 года их число достигло 41 тысячи. Кроме того, преступники подделывают и развлекательные ресурсы, чтобы собрать больше данных о пользователях. Например, во время пиковой популярности сериала «Слово пацана» было создано около 400 фейковых сайтов.