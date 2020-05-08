Эксперты рассказали, в чем опасность просмотра порно для работающих на удаленке

Для выявления изменений в работе в связи с режимом самоизоляции эксперты провели исследование. В ходе него были опрошены люди, которые в связи с коронавирусом вынуждены были перейти на удаленный режим работы. Так, выяснилось,что порядка 68% респондентов эксплуатируют персональный компьютер не только для работы, но и для личных целей. Так, выяснилось, что порядка 33% с данного устройства просматривают сайты с порно.

В связи с этим эксперты отметили, что порно регулярно эксплуатируется хакерами, которые способны не только заразить компьютер вирусами, но и похитить персональные банковские данные. В этом, к слову, и заключается опасность просмотра порно для работников, перешедших на удаленный режим работы.