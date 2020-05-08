Наука и технологии
Сегодня 15:15
Эксперты рассказали, в чем опасность просмотра порно для работающих на удаленке
Она связана с тем, что сотрудники пользуются для рабочим компьютером в личных целях
Эксперты “Лаборатории Касперского” опубликовали новый материал, в котором поделились информацией о том, как коронавирус повлиял на работу. Кроме того, в статье также рассказывается, в чем опасность просмотра порно для работающих на удаленке.
Для выявления изменений в работе в связи с режимом самоизоляции эксперты провели исследование. В ходе него были опрошены люди, которые в связи с коронавирусом вынуждены были перейти на удаленный режим работы. Так, выяснилось,что порядка 68% респондентов эксплуатируют персональный компьютер не только для работы, но и для личных целей. Так, выяснилось, что порядка 33% с данного устройства просматривают сайты с порно.
В связи с этим эксперты отметили, что порно регулярно эксплуатируется хакерами, которые способны не только заразить компьютер вирусами, но и похитить персональные банковские данные. В этом, к слову, и заключается опасность просмотра порно для работников, перешедших на удаленный режим работы.