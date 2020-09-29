Эксперты рассказали, в каких случаях возможно переливание крови от обезьяны человеку

Специалисты заявляют, что антигены второй и третьей группы человеческой крови и крови шимпанзе имеют шансы отличаться, в связи с чем при переливании крови высок риск возникновения различных осложнений. Шутка ли — иммунная система того, кому кровь переливают, может полностью отторгнуть чужой биоматериал.

Но ученые тут же отмечают, что у первой, так называемой “универсальной” группы крови антигены отсутствуют, что означает отсутствие какой-либо реакции на нее со стороны иммунной системы человека. И именно поэтому, в самых крайних случаях, ученые допускают переливание первой группы крови от шимпанзе к человеку.