Наука и технологии
Сегодня 15:52
Эксперты рассказали, в каких случаях возможно переливание крови от обезьяны человеку
Хотя один факт реальности такого переливания уже удивляет
Еще в школе на уроках биологии ученикам рассказывают, что ДНК шимпанзе примерно на 98,7% идентична ДНК человека. Но можно ли в таком случае рассчитывать на переливание их крови нам, если возникнет острая необходимость в этом? Эксперты рассказали, в каких случаях это все же возможно.
Специалисты заявляют, что антигены второй и третьей группы человеческой крови и крови шимпанзе имеют шансы отличаться, в связи с чем при переливании крови высок риск возникновения различных осложнений. Шутка ли — иммунная система того, кому кровь переливают, может полностью отторгнуть чужой биоматериал.
Но ученые тут же отмечают, что у первой, так называемой “универсальной” группы крови антигены отсутствуют, что означает отсутствие какой-либо реакции на нее со стороны иммунной системы человека. И именно поэтому, в самых крайних случаях, ученые допускают переливание первой группы крови от шимпанзе к человеку.