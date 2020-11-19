Наука и технологии
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Эксперты рассказали, зачем Турции украинские "Печоры" при уже имеющихся российских С-400
И объяснение звучит вполне логично
И объяснение звучит вполне логичноТот факт, что турецкие военные решили приобрести украинскую систему ПВО С-125М1 “Печора-М1”, имея уже договоренности с Россией касательно С-400, вызвал немало вопросов и споров как в сети, так и “оффлайн” среди специалистов. И вот, украинские же эксперты взялись объяснить, какой смысл закладывает Анкара в этот не совсем очевидный маневр.
По мнению лиц, глубоко разбирающихся в вопросе, Турция приобрела украинское оружие за 20 млн долларов для того, чтобы уравновесить силы, которыми располагают российские военные в Черноморском регионе, сообщает издание Defense Express. Со своими выводами выступили и российские читатели. Они, в свою очередь, полагают, что турецкая сторона проявила интерес у украинским технологиям из-за их боевых возможностей.
Отметим, что после модернизации, проведенной инженерами, С-125 “Печора” сумела продемонстрировать дальность полета ракет до 45 км.