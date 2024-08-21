Эксперты разобрали часы Google Pixel Watch 3 и разочаровались — неремонтопригодно

Опубликовано 21 августа 2024, 07:41
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Эксперты разобрали часы Google Pixel Watch 3 и разочаровались — неремонтопригодноВпрочем, ничего нового
Специалисты, разобравшие Google Pixel Watch 3, были разочарованы низкой ремонтопригодностью устройства.
Часы невозможно починить — при поломке их придется заменять, что плохо сказывается на экологии и повышает затраты пользователей.
Google, несмотря на общую тенденцию к повышению устойчивости электроники, продолжает выпускать устройства, которые легче заменить, чем починить.
Такой подход подвергается критике не только за увеличение электронных отходов, но и за ухудшение экономической выгоды для потребителей.
В то время как другие производители всё больше внимания уделяют ремонту и продлению срока службы устройств, Google придерживается менее экологичной политики.
Отметим, правда, что компания предлагает программу Preferred Care, но она не компенсирует отсутствие возможности ремонта.