Эксперты разобрали полноразмерные наушники Apple за 63 тысячи рублей

Еще до вскрытия эксперты, сделав рентген AirPods Max, обратили внимание на аккумуляторы наушников, к которым, как выяснилось, Apple припаяла провода. Эта особенность, к слову, сразу же снизила их ремонтопригодность.

В процессе разбора специалистов затруднили корпусные элементы наушников. Выяснилось, что защитная решетка динамиков зафиксирована не только посредством винтов, но и с помощью клея. Помимо прочего специалисты нашли под деталями электронные схемы. Также внутри наушников располагаются: чип Apple H1, 32-разрядный микроконтроллер ARM, аудиокодек и усилитель звука Cirrus Logic, а также флэш-память Winbond.