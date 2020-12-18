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Эксперты разобрали полноразмерные наушники Apple за 63 тысячи рублей

Оценку ремонтопригодности скажут позднее
Специалисты из iFixit в очередной раз разобрали на частицы свежее устройство, в попытках выяснить его ремонтопригодность. На этот раз испытанию подверглись первые полноразмерные наушники Apple за 63 тысячи рублей.

Еще до вскрытия эксперты, сделав рентген AirPods Max, обратили внимание на аккумуляторы наушников, к которым, как выяснилось, Apple припаяла провода. Эта особенность, к слову, сразу же снизила их ремонтопригодность.

В процессе разбора специалистов затруднили корпусные элементы наушников. Выяснилось, что защитная решетка динамиков зафиксирована не только посредством винтов, но и с помощью клея. Помимо прочего специалисты нашли под деталями электронные схемы. Также внутри наушников располагаются: чип Apple H1, 32-разрядный микроконтроллер ARM, аудиокодек и усилитель звука Cirrus Logic, а также флэш-память Winbond.

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Впоследствии в iFixit пришли к выводу, что в наушниках можно заменить аккумулятор и микрофоны, однако для этого необходимы дополнительные инструменты. Оценку ремонтопригодности специалисты пообещали дать позднее.

Автор: Лилик Ми