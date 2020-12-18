Эксперты разобрали полноразмерные наушники Apple за 63 тысячи рублей
Еще до вскрытия эксперты, сделав рентген AirPods Max, обратили внимание на аккумуляторы наушников, к которым, как выяснилось, Apple припаяла провода. Эта особенность, к слову, сразу же снизила их ремонтопригодность.
В процессе разбора специалистов затруднили корпусные элементы наушников. Выяснилось, что защитная решетка динамиков зафиксирована не только посредством винтов, но и с помощью клея. Помимо прочего специалисты нашли под деталями электронные схемы. Также внутри наушников располагаются: чип Apple H1, 32-разрядный микроконтроллер ARM, аудиокодек и усилитель звука Cirrus Logic, а также флэш-память Winbond.
Впоследствии в iFixit пришли к выводу, что в наушниках можно заменить аккумулятор и микрофоны, однако для этого необходимы дополнительные инструменты. Оценку ремонтопригодности специалисты пообещали дать позднее.