Эксперты рекомендуют менять привязанные к аккаунтам номера после смены «симки»

Исследование компании Positive Technologies показало, что почти половина телефонных номеров, используемых в России, уже зарегистрирована в различных онлайн-сервисах. При этом более трети новых SIM-карт позволяют их владельцам пытаться получить доступ к аккаунтам предыдущих пользователей. Эксперты проанализировали 38 популярных приложений, включая онлайн-магазины, соцсети и сервисы доставки, и выяснили, что значительная часть карт уже была использована для создания аккаунтов.

Результаты эксперимента показали, что 43% исследованных SIM-карт были использованы для регистрации в онлайн-сервисах, а у 37% номеров эти аккаунты были все ещё активными. Несмотря на то, что исследователи подтвердили возможность доступа к нескольким аккаунтам на маркетплейсах, банковские аккаунты не были затронуты. Однако, один из пяти операторов все же блокировал SIM-карты, пытаясь обнаружить необычную активность.

Специалисты рекомендуют пользователям тщательно следить за состоянием своих номеров и при необходимости менять привязку аккаунтов, особенно для критически важных сервисов, таких как мессенджеры и онлайн-банки. Для повышения безопасности стоит также использовать альтернативные способы авторизации, например, через электронную почту.