Эксперты рекомендуют заклеивать камеру ноутбуков и смартфонов

Так, специалисты организации напоминают, что интернет не является полностью безопасным местом, в связи с чем очень важно быть осторожным. Например, чтобы не стать жертвой злоумышленников в сети, обязательным является установка антивирусного программного обеспечения и регулярное обновление уже установленных программ. Помимо этого “Роскачество” крайне рекомендует заклеить как микрофон, так и камеру ноутбуков. Для этого подойдут скотч, изолента или специальная, отдельно продающаяся, шторка.

"Кому-то данная рекомендация может показаться паранойей, однако многие все же закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома”, — подчеркнули в Роскачестве. Также в организации отметили, что современные приложения вполне себе могут прослушивать вас при помощи микрофона вашего смартфона. “От этого никуда не скрыться, и нужно принять это как данность, но на время приватной беседы все же лучше выключить свой смартфон”.