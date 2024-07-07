Эксперты Роскачества объяснили недостатки витринных образцов электроники

Многие покупатели избегают приобретения витринных образцов, даже при наличии существенных скидок от продавцов. Основная причина — возникшее предубеждение против таких покупок. Витринные образцы — это товары, использовавшиеся в магазинах для демонстрации покупателям. Обычно их можно найти в разделе «Уценённые товары» на сайтах ритейлеров или в физических магазинах, где на них нанесена специальная цена.

Такие товары продаются дешевле по сравнению с новыми из-за того, что могли подвергаться воздействию света, влаги или других факторов, что отразилось на их внешнем виде. Часто витринные образцы продаются без оригинальной упаковки, и после демонстрации на прилавке они могут потерять привлекательность для покупателей, что автоматически снижает их стоимость.

При покупке витринного образца важно внимательно осматривать товар на предмет повреждений и дефектов. Несмотря на то, что товар может выглядеть новым, возможны мелкие царапины и потёртости, а также отсутствие оригинальной упаковки. Также полезно узнать у продавца, как долго и в каких условиях использовался товар на витрине, а также действует ли на него гарантия и с какого момента.

Смартфоны, телевизоры и проекторы являются категориями товаров, которые рекомендуется избегать при выборе витринных образцов из-за возможных проблем с дисплеями и использованными лампами. Приобретение витринных образцов может быть выгодным шагом, если учесть все вышеуказанные аспекты и осуществить покупку с учётом индивидуальных потребностей и рисков.