Эксперты Роскачества проанализировали скорость передачи данных в соцсетях

«ВКонтакте» обогнала мессенджеры Telegram, WhatsApp и Viber в передаче файлов, утверждает исследование Роскачества. Приложение «ВКонтакте» получило высший балл, опережая другие сервисы на 30% в среднем. В частности, передача JPG изображений и видеофайлов через «ВКонтакте» оказалась быстрее на 34% и 27% соответственно.

Рейтинг скорости передачи файлов выглядит следующим образом: 1-е место — «ВКонтакте: музыка, видео, чат» (4,96); 2-е место — Telegram (4,55); 3-е место — WhatsApp Messenger (4,33); 4-е место — Viber Messenger (3,36). Эксперты отмечают, что использование социальных сетей для оперативного обмена файлами может быть удобным, учитывая роль скорости передачи данных при выборе сервиса для общения.

Рекомендуется использовать кнопки «Фотографии», «Музыка» и другие для отправки файлов в случае мобильного интернета или ограниченного трафика, так как данные сжимаются, экономя трафик. Однако для хранения больших объёмов данных рекомендуется прибегнуть к облачным хранилищам, дискам и файлообменникам, считают эксперты.