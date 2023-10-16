Эксперты Роскачества рассказали, что делать, если смартфон зависает

Эксперты Роскачества рассказали, что делать, если смартфон зависаетА обычная перезагрузка не помогает
Россиянам рассказали, что делать, если смартфон зависает без видимых причин
Иногда, когда смартфон зависает, необходимо не только перезагрузить его, но и сделать полное выключение и включение устройства. Это совет экспертов Роскачества, как сообщает издание «Секрет Фирмы».
Согласно Роскачеству, перезагрузка помогает только с программными проблемами смартфона. В то время как полное выключение и включение сбрасывает состояние и аппаратной части устройства.
При выключении смартфона полностью отключается питание, что позволяет устройству пересканировать все свои компоненты, как программные, так и аппаратные. В случае перезагрузки, внутренняя память остаётся активной. Таким образом, при исправлении проблем полное выключение и включение могут быть более эффективными.
Однако, стоит отметить, что выключение смартфона может потреблять больше заряда по сравнению с перезагрузкой и занимать больше времени.