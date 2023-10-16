Эксперты Роскачества рассказали, что делать, если смартфон зависает

Иногда, когда смартфон зависает, необходимо не только перезагрузить его, но и сделать полное выключение и включение устройства. Это совет экспертов Роскачества, как сообщает издание «Секрет Фирмы».

Согласно Роскачеству, перезагрузка помогает только с программными проблемами смартфона. В то время как полное выключение и включение сбрасывает состояние и аппаратной части устройства.

При выключении смартфона полностью отключается питание, что позволяет устройству пересканировать все свои компоненты, как программные, так и аппаратные. В случае перезагрузки, внутренняя память остаётся активной. Таким образом, при исправлении проблем полное выключение и включение могут быть более эффективными.

Однако, стоит отметить, что выключение смартфона может потреблять больше заряда по сравнению с перезагрузкой и занимать больше времени.