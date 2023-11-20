Эксперты Роскачества рассказали, как защитить смартфон от холода

Зимой стоит быть осторожным с использованием смартфона или планшета, так как холод может повредить их работу. Эксперты из Роскачества делятся советами по уходу за гаджетами в мороз. Чтобы сохранить телефон в хорошем состоянии, лучше держать его в теплом месте, например, в кармане. Использование Bluetooth-наушников при звонках тоже рекомендуется.

Холод делает экран и другие детали устройств более хрупкими, поэтому есть риск повреждения от удара. Чтобы избежать этого, можно приобрести термочехол или использовать любые тёплые чехлы, которые сохранят тепло. Эксперты предупреждают, что при минусовых температурах лучше ограничить использование гаджета, так как он может «тормозить» и быстро разряжаться.

Не рекомендуется оставлять устройство в холодном автомобиле, так как это может привести к неисправности. При возвращении из мороза в тёплое помещение следует дать гаджету постепенно прогреться, избегая контакта с источниками тепла, чтобы предотвратить образование конденсата внутри устройства.