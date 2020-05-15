Эксперты Samsung опубликовали правила дезинфекции смартфонов в период эпидемии

При этом в качестве максимально эффективного средства, для дезинфекции устройств была названа ткань из микрофибры, пропитанная небольшим количеством дистиллированной воды и спирта. Помимо этого в качестве отличного способа очистки девайса были названы дезинфицирующие салфетки и антисептики.

Стоит отметить, что помимо смартфонов, компания также посоветовала протирать смарт-часы и другие носимые устройства.