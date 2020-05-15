Наука и технологии
Сегодня 16:04
Эксперты Samsung опубликовали правила дезинфекции смартфонов в период эпидемии
К слову, очень актуальный совет в сложившейся ситуации
Эксперты корейского производителя Samsung опубликовали на сайте компании правила дезинфекции смартфонов, в том числе и в период эпидемии коронавируса.
Так, судя по имеющимся данным, чистить смартфоны необходимо не менее раза в день, а также каждый раз после того, как устройство взял в руки кто-то посторонний. Также, согласно исследованию корейской компании, вирусы способны прожить на металлических и пластиковых поверхностях от двух до трех дней.
При этом в качестве максимально эффективного средства, для дезинфекции устройств была названа ткань из микрофибры, пропитанная небольшим количеством дистиллированной воды и спирта. Помимо этого в качестве отличного способа очистки девайса были названы дезинфицирующие салфетки и антисептики.
Стоит отметить, что помимо смартфонов, компания также посоветовала протирать смарт-часы и другие носимые устройства.